Einen neuen Pächter für das Gasthaus "Das weiße Dach" in Murau sucht die Familie Egghardt, die die Gaststätte im Herzen der Bezirkshauptstadt bis zum ersten Lockdown 2020 selbst betrieben hat. Seither war es zwischenzeitlich kurz verpachtet: "Seit November haben wir alles renoviert", so Agnes Egghardt, die beruflich neue Wege geht. Auch die Küche des Gasthauses wurde modernisiert: "Nun suchen wir einen Nachfolger, der das Haus in unserem Sinne weiterführt", so Egghardt.