Feuer brach am 22. Mai in den Abendstunden in einem Mehrparteienhaus in Teufenbach-Katsch aus. Der Brand wurde von einem 35-Jährigen in seinem Kellerabteil bemerkt. Er versuchte mit einem Feuerlöscher einzugreifen, konnte den Brand aber nicht mehr löschen. Der Mann verständigte die Einsatzkräfte: Die Feuerwehren Katsch an der Mur, Teufenbach und Neumarkt rückten mit 46 Mann und acht Fahrzeugen aus und löschten das Feuer. Alle Bewohner des Hauses konnten sich laut Polizei selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.