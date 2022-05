„Wie Frühling riecht es,“ freut sich Gernot Glanzer nach einer kurzen „Einwirkzeit“ am Gaumen. „Gewaltig. Da kann man schon sitzen bleiben und ein paar davon trinken“, meint auch Käsemeister Maximilian Dengg. Was schmeckt da? Ein besonderes Bier. Herb, mit Zitrusnoten von zwei verschiedenen Hopfenarten, die sich am besten bei einer Trinktemperatur von neun Grad entfalten. „Ein bisschen gefährlich, man braucht direkt den nächsten Schluck,“ lacht auch Braumeister Michael Göpfart. 5,7 Prozent wird es nach sechs Wochen Gär- und Lagerzeit in den Hallen der Brauerei Murau haben. Danach wird der Geschmack noch leichter, erfrischender und runder, wenn sich die Hefe setzt. Das perfekte Sommerbier und die Krönung einer Freundschaft.