Die Anteilnahme am Schicksal der ukrainischen Bevölkerung und die Bereitschaft, in dieser Situation Hilfe zu leisten, ist in der Region Murtal-Murau weiterhin groß. So steht etwa - neben vielen weiteren Initiativen - kurze Zeit nach dem Benefizkonzert im Gymnasium Judenburg bereits der nächste musikalische Wohltätigkeitsabend auf dem Veranstaltungsprogramm.