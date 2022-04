Johannes Thaler, Lehrer am Gymnasium in Judenburg, war auf dem Weg zur Schule, als er im Radio einmal mehr vom unsäglichen Leid der ukrainischen Bevölkerung hörte. Die Schilderungen sollten ihn nicht mehr loslassen. "So etwas kann doch nicht einfach an uns vorbeigehen", war der Pädagoge überzeugt – und erwähnte gegenüber Kollegen erstmals die Idee, eine Wohltätigkeitsveranstaltung an der Schule abzuhalten.

Einige wenige Wochen sind seither vergangen – und aus der vagen Idee ist ein beeindruckender Plan geworden: Am Dienstag, dem 26. April, um 19 Uhr lädt das Gymnasium Judenburg zu einem "Benefizkonzert für den Frieden" in die Aula des Schulgebäudes. Mit vereinten Kräften haben Thaler, Lehrerkollegin Doris Wölfler, Direktorin Ursula Schriefl, die Schülervertretung um Schulsprecher Andreas Arlitzer, ein Schüler-Organisationskomitee sowie viele weitere Kinder, Jugendliche und Pädagogen ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt (siehe Infobox).

Für die Darbietungen wird um freiwillige Spenden gebeten. Zudem werden (ukrainische) Gerichte und Getränke, gebrauchte Bücher, selbst gemachte Naturprodukte sowie selbst gestaltete Kunstobjekte für den guten Zweck verkauft.

"Thema beschäftigt uns"

In den vergangenen Tagen liefen die Vorbereitungen für den großen Abend auf Hochtouren. Motivationsprobleme gebe es trotz herausfordernder Situationen aber nicht, erzählt Schülerin Hannah Stadlmann (15) vom Organisationskomitee. "Das Thema Ukraine beschäftigt uns sehr und wir wollen helfen. Deshalb macht es auch nichts, wenn es am Nachmittag einmal länger dauert." Außerdem würde man viel Erfahrung im Bereich Projektmanagement sammeln, ergänzt Komitee-Kollegin Katharina Buchsteiner (16). Veranstaltungen waren in den vergangenen Jahren coronabedingt ohnehin rar gesät.

Andreas Arlitzer, Hannah Stadlmann, Madeleine Curra, Vivien Tschachler, Julia Katschnig und Anjali Luthra sind intensiv an der Organisation der Benefizveranstaltung beteiligt © Kleine Zeitung, Raphael Ofner

Der Benefizabend solle jedenfalls zu einem "Zeichen des Zusammenhalts" werden, betont Direktorin Ursula Schriefl. "Wir wollen zeigen, dass wir ein Teil von Europa und einer Gemeinschaft sind." Bei der Veranstaltung sei daher auch jeder und jede herzlich willkommen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Sämtliche Erlöse kommen der Ukraine-Hilfsaktion der Kleinen Zeitung und der Caritas zugute.