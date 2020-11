Ab 21. November werden Lebensmittel an Bedürftige in der Knittelfelder Ausstellungshalle der Murtal Classic ausgegeben.

Jeden Samstag ab 18 Uhr werden die Lebensmittel ausgegeben © RK

Die Murtaler Team Österreich-Tafel hat nach kurzer Suche ein neues Zuhause in der Ausstellungshalle der Murtal Classic in Knittelfeld gefunden. Die Team Österreich Tafel sammelt und sortiert als gemeinsames Projekt von Rotem Kreuz und Ö3 Lebensmittel, die noch einwandfrei genießbar, jedoch für den Verkauf im Handel nicht mehr geeignet sind, und verteilt sie an bedürftige Menschen in ganz Österreich. Im Bezirk Murtal geschieht das jeden Samstag in Knittelfeld. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind den ganzen Tag unterwegs, um

kostbare Lebensmittel vor der Mülltonne zu bewahren, sichten und sortieren sie und verteilen sie schließlich ab 18 Uhr an die Kundinnen und Kunden.