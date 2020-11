Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schon am Vormittag staute es sich © Sarah Ruckhofer

Bei strömenden Regen kommt am Montag wenig weihnachtliche Stimmung auf. In der Arena am Waldfeld, dem größten Einkaufszentrum der Obersteiermark, wurde die Weihnachtsbeleuchtung trotzdem aktiviert, es blinkt und blitzt vor den Shops. Drinnen laufen Weihnachts-Hits in Dauerschleife. Die Auslagen sind festlich dekoriert, der Handel bereit für das Weihnachtsgeschäft – wäre da nicht der Lockdown, der am Dienstag in Kraft tritt.