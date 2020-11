"Am schwersten betroffen"Coronazahlen in Neumarkt weit über dem Bezirksschnitt

Facebook

© samuel - stock.adobe.com

Zu einer Häufung von Coronafällen ist es in den vergangenen Tagen in Neumarkt gekommen. Diesbezügliche Informationen wurden der Kleinen Zeitung von Muraus Bezirkshauptmann Florian Waldner sowie von Bürgermeister Josef Maier (ÖVP) bestätigt. Waldner bezeichnet Neumarkt als "eindeutig am stärksten betroffene Gemeinde" im Bezirk. Rund ein Drittel der bezirksweit knapp 70 aktiven Fälle sei hier aufgetreten, obwohl in der Gemeinde nur rund ein Sechstel aller Murauer leben.