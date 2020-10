Jana Glawischnig (21) aus Murau ist heute Abend mit ihrer Blind Audition bei „The Voice of Germany“ zu sehen. Wie tickt die junge Wahlwienerin und was bedeutet ihr die Teilnahme an der beliebten TV-Show?

Jana bei ihrer Blind Audition © ProSiebenSAT.1/Richard Hübner

Jana Glawischnig ist ein lebensfroher Mensch. Doch das war nicht immer so. Während ihrer Hauptschulzeit litt sie unter dem Mobbing der Mitschüler. Inzwischen widmet sie sich im eigenen Blog den breit gefächerten Themen Music and Happiness. Warum auf Englisch? „Ich liebe einfach die englische Sprache, außerdem passt es zu meinem Studium.“ Tatsächlich ist Jana fast so etwas wie ein Kommunikationsprofi: Sie studiert Corporate Communication an der FHWien der WKW. Mit einem vom Studienplan vorgesehenen Praktikum ist sie derzeit gut ausgelastet.