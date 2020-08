Facebook

Jubilarin Elfriede Fuchs bei der Familien-Geburtstagsfeier, im Bild mit ihren Söhnen Herfried und Harald © Söllradl

Am Mittwoch, 26. August, feiert die Judenburgerin Elfriede Fuchs ihren 100. Geburtstag. Am Dienstagabend gab es eine Familienfeier im Gasthaus Eibensteiner in Weißkirchen. Um 23 Uhr wurde sie wieder zu ihrer Sommerwohnung an den Ossiacher See chauffiert, um an ihrem Ehrentag um 7 Uhr in der Früh schwimmen zu gehen, wie sie es auch sonst gewohnt ist. Schon am frühen Vormittag wurde am See mit Freunden auf den besonderen Geburtstag angestoßen.