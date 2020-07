Facebook

Gemeinderat und Bedienstete © Alfred Taucher

In St. Georgen ob Judenburg wurden im Kultursaal anlässlich der konstituierenden Gemeinderatssitzung die personellen Entscheidungen für die nächste Amtsperiode getroffen. Neben dem Gelöbnis der neun Gemeinderäte (7 ÖVP, 2 SPÖ) kam es auch zur Wahl der drei Vertreter im Gemeindevorstand, die zum zweiten Mal in der Geschichte ausschließlich der ÖVP-Fraktion zustehen.



Einstimmig wurden bei der Wahl des Vorstandes Hermann Hartleb (Bürgermeister), Johann Steiner (Vizebürgermeister) und Franz Petautschnig (Gemeindekassier) in ihre Funktionen gehievt. Hartleb gehört dem Gemeinderat bereits seit 35 Jahren, davon zwei Jahre als Vizebürgermeister und 21 Jahre als Bürgermeister, an - und geht jetzt als Bürgermeister in seine insgesamt fünfte Amtsperiode: „Trotz meiner langen Tätigkeit kribbelt es noch immer und die Ideen sind noch lange nicht ausgegangen. Mit dem Wahlergebnis werden ich und meine Fraktion natürlich sehr demütig umgehen. Es gibt keinen besseren Treibstoff als das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler sowie der politischen Mitbewerber. Wir werden gemeinsam in den nächsten fünf Jahren den Aufwärtstrend fortsetzen und schauen, dass es so gut weitergeht.“