Die Polizei bittet um Mithilfe © (c) APA/BARBARA GINDL

Seit Dienstagmittag, 21. Juli, läuft eine Suchaktion nach einer 52-Jährigen in Scheifling (Bezirk Murau). Die in Wien wohnhafte Frau ist am Dienstag gegen 11 Uhr aus dem Wohnhaus ihrer Schwiegermutter in Scheifling abgängig. Ihr Ehemann erstattete unmittelbar nach dem Verschwinden der Frau die Abgängigkeitsanzeige bei der Polizei, eine großangelegte Suchaktion startete. Bei der Suche beteiligten sich Einsatzkräfte der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr Katsch und der Bergrettung. Zudem wurden zwei Polizeihubschrauber, Polizeihunde, ein Boot der Freiwilligen Feuerwehr sowie Mantrailing-Hundeführer eingesetzt. Trotz der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen im Großraum Scheifling konnte die Frau bis dato nicht aufgefunden werden.

Die 52-Jährige leidet laut Angaben des Ehemannes bereits seit Jahren an einer psychischen Krankheit, die Einnahme von Medikamenten ist dringend notwendig. Personsbeschreibung der Frau: 52 Jahre alt, korpulent, 165 cm groß, schulterlanges, rotbraunes-Haar, Brille, auffällige Narbe am Hals. Bekleidung: Dunkle Jeans, hellblaues T-Shirt, helle Turnschuhe. Hinweise werden von der Polizei Scheifling unter 059133-6363 entgegengenommen.