Nach langem Stillstand gibt es nun wieder neue Infektionen im Murtal © APA

Auch am Dienstag weist die Statistik für den Bezirk Murtal einen neuen Corona-Fall aus: "Der fünfte neue Fall ist ein Mann, er stand in Kontakt mit einem bereits bestätigten Fall", so Peter Plöbst von der Bezirkshauptmannschaft Murtal. Der Mann wies Symptome auf und stand bereits unter Beobachtung. Intensiv ermittelt wird noch immer der "Patient X", also jene Person, die das Virus zurück in die Region gebracht hat. "Wir gehen davon aus, dass der Ursprung im Ausland zu suchen ist", spricht Plöbst von "großteils importierten Fällen". Freilich: "Man kann niemandem verbieten, auf Urlaub zu fahren. Aber offenbar ist Urlaub im Ausland doch gefährlicher, als manche glauben. Wir bekommen die Auswirkungen zu spüren." Auch eine Rückkehr der Maskenpflicht würde da kaum Verbesserung bringen, so Plöbst. "Wenn die Leute schon infiziert aus dem Urlaub zurück kommen, hilft das wenig. Besser wäre es, schon im Ausland sehr gut aufzupassen und Maske zu tragen."