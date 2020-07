Facebook

Obfrau Karin Hyden im vermutlich buntesten Geschäft Zeltwegs © Michaela Egger

Von bitter über ausgewogen bis süß: Wie Zeltweg schmeckt? Das erfahren Kunden des KuH-Ladens (Kunst und Handwerk) in einigen Wochen. Dann wird es in dem Geschäft im Herzen der Stadt eine Schokolade geben, die nur dort erhältlich ist.



„Wir haben eine Umfrage gemacht, wie Zeltweg schmeckt“, erzählt Karin Hyden, Obfrau vom Verein Kulturkreis Murtal, der den Laden betreibt. Sepp Kern von der Obdacher Konfiserie Kern wird geschmacklich umsetzen, was bei der Umfrage herausgekommen ist: Die Auflösung gibt es im Herbst.



Der Laden, in dem unterschiedliche Kunsthandwerker aus der Region ihre Ware (Keramik, Holz, Papier, Filz und so weiter) anbieten, wurde am 29. März im Vorjahr eröffnet. „Unsere Jahresfeier mussten wir aufgrund der Krise verschieben“, so Hyden. Zeitpunkt steht zwar noch keiner fest, dafür gibt es einige Neuigkeiten.



So wurde etwa eine Kooperation mit dem KuH-Laden in Tamsweg aufgebaut. Durch den Austausch der Aussteller bleibt das Angebot in den Geschäften immer abwechslungsreich. Derzeit präsentiert Andrea Wolfger aus dem Bezirk Tamsweg ihre Kunst aus Holz in Zeltweg. Umgekehrt haben die Murtaler Kunsthandwerker Gelegenheit ihre Werke in Tamsweg zu präsentieren.



Seit Juni gibt es Bio-Kräuter- und Gewürzsalze sowie Teemischungen in dem Zeltweger Geschäft. Ab August kommen Naturseifen und Tortendeko ins Sortiment. Größer geworden ist auch die Auswahl an Büchern und Spielen.