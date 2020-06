Fast 75 Prozent für ÖVP"Historisches Ergebnis" für ÖVP Murau

Facebook

ÖVP bedankt sich bei den Wählern © Peter Haselmann

Es gibt nur einen minimalen Wermutstropfen für Thomas Kalcher an diesem Wahlsonntag: die geringe Wahlbeteiligung von 60,69 Prozent. Ansonsten ist es aber ein "historisches Ergebnis" für die ÖVP in Murau: Sie erhält 73,84 Prozent der Stimmen - und somit 16 von 21 Mandaten. Drei Mandate gehen an die SPÖ, zwei an die Grünen. (Mandatsverteilung 2015: 15 ÖVP, 3 SPÖ, 1 Grüne, 1 FPÖ, 1 Forum für Murau).