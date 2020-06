Facebook

Projektleiter Thomas Herzmaier, Sigrid Ranzmaier, Präsident Arno Martetschläger und designierter Präsident Franz Six © Walter Schindler

In Zeiten der Corona-Krise und den damit verbundenen wirtschaftlichen und persönlichen Herausforderungen hat der „Rotary Club Oberes Murtal“ Wege gesucht, einerseits die lokale Gastronomie zu unterstützen und andererseits jenen einen Anerkennung zukommen zu lassen, die in dieser Zeit am meisten gefordert waren - dem Pflegepersonal. So wird nun eine Gutscheinaktion gestartet: Der Club kauft bei diversen Gastro-Betrieben der Region Gutscheine ein, diese werden noch bis Oktober an Pflegekräfte verteilt.