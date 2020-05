Facebook

Die erst Dezember 2019 in Betrieb genommene Playworld in Spielberg steht kurz vor der Wiedereröffnung. Sie musste ja wegen der Coronakrise zusperren. Den genauen Zeitplan kann Geschäftsführer Helmut Steiner aus Spielberg noch nicht nennen: „Wir hoffen, den Trampolin- und Lasergame-Bereich in den nächsten Tagen öffnen zu können, aber ich bin noch auf keine Verordnungen betreffend die Regeln gestoßen.“ Das heißt, man wisse noch nicht, wieviele Menschen hineindürfen und welche Schutzmaßnahmen für die Kunden erforderlich sind. Noch länger dauern kann es beim Spielbereich der Playworld, den es zusätzlich zum Trampolinpark und der Laserspielanlage gibt. „Es ist schwer zu Informationen zu kommen, was dort erlaubt sein wird und was nicht. Das ist momentan leider alles andere als lustig“, seufzt Helmut Steiner.