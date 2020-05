Facebook

Einen Wahlkampf ohne Plakate will die ÖVP Knittelfeld, wie sie hier auf Facebook darstellt. In den meisten Gemeinden werden aber die vor dem 22. März aufgestellten Plakate reaktiviert © KK

Den Wahlkampf wieder hochfahren ist fünf Wochen vor der Gemeinderatswahl am 28. Juni für die Parteien angesagt. Aber wie? Die vor solchen Wahlen wichtigen Hausbesuche wird es nur in stark eingeschränktem Ausmaß geben, zeigt ein Rundruf unter den Parteien. Zum einen, weil das Klinkenputzen großteils schon vor dem ursprünglichen Termin am 22. März absolviert wurde. Zum anderen, weil Hausbesuche in Coronazeiten die Beliebtheitswerte kaum steigern dürften. „Es wird ein kurzer und billiger Wahlkampf“, kündigt ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Alfred Taucher an, der selbst Gemeinderat in St. Peter ob Judenburg ist. Wenn, dann werden alte Plakate, die vor dem ursprünglichen Termin am 22. März aufgestellt waren, wieder aus den Abstellräumen geholt: „Aber es wird nichts Neues produziert, die Kassen sind leer“, so Taucher. In den Ortsparteizeitungen werde die Wahl freilich noch Thema sein.