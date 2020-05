Facebook

Szenen wie beim Festival 2019 in Zeltweg wird es erst im nächsten Jahr wieder geben © Murtal Sommer Open Air

Unter normalen Umständen wäre das Murtal Sommer Open Air im Sportzentrum Zeltweg am 20. und 21. Mai 2020 über die Bühne gegangen. Nachdem die Coronakrise immer weitere Kreise gezogen hatte, gaben die Veranstalter Anfang April bekannt, das Schlagerfestival auf Ende August zu verschieben. Doch auch damit wird es nichts. Am Mittwoch, 20. Mai, erfuhren die Fans via Facebook vom neuen Termin: "Das Hit-Feuerwerk mit Al Bano Carrisi und Band, der Münchener Freiheit, Michelle, Fantasy, Giovanni Zarrella, Melissa Naschenweng, Nik P. und Band, den jungen Zillertalern, den SchwoazStoanern sowie den Seetalern wird nun am 29. und 30. Juli 2021 stattfinden", heißt es auf der Facebook-Seite "Murtal Sommer Open Air".