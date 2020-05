Zu einer Tierrettung musste am 18. Mai die Feuerwehr Oberwölz ausrücken. Eine Kuh stürzte in eine Jauchengrube. Zehn Feuerwehrleute konnten mit Unterstützung des Bauern das Tier retten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feuerwehr Oberwölz musste am 18. Mai zu einer Tierrettung ausrücken (Sujet) © APA/Barbara Gindl

Am 18. Mai ist in Oberwölz eine Kuh in eine Jauchengrube gefallen. Die Feuerwehr Oberwölz rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann aus, um das Tier zu retten. "Für eine derartige Tierrettung gibt es kein Allgemeinrezept, das hängt von der Situation ab", so Kommandant Alexander Brunner.



In diesem Fall war Gefahr in Verzug, das Tier musste rasch gerettet werden. Das gelang der Feuerwehr auch, die Kuh ist wieder wohlauf.