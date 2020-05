Facebook

Große Freude bei der Lebenshilfe Murau © Alfred Taucher

„Die Union Berlin-Dressen sind in der Lebenshilfe Murau angekommen. Ein kleines Sportler-Grüppchen konnte das Paket mit 25 Trikots übernehmen. Wir sind sehr dankbar dafür“, freut sich Sportkoordinatorin Sandra Grasshoff gemeinsam mit der Special Olympics-Sportlergruppe über den Inhalt des Packerls aus der deutschen Bundeshauptstadt. Dafür gesorgt hat der Murauer-Profikicker und 1. FC Union Berlin-Legionär Florian Flecker, der bei dieser Aktion auch von seinem Arbeitgeber unterstützt wurde: „Ich will damit in Zeiten wie diesen etwas zurückgeben. Vor fünf Jahren habe ich nämlich meinen Zivildienst bei der Lebenshilfe Kapfenberg absolviert und denke an diese Erfahrung mit viel Dankbarkeit zurück. Die Idee kam spontan und ich bekam sofort Unterstützung von unseren Vereinsverantwortlichen.“