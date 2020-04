Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Abt Benedikt Plank in der Klosterbibliothek © Screenshot ORF kreuz und quer

In Zeiten, in denen das Alleinsein und das Abschirmen von anderen verordnet wird, hat sich der ORF auf die Suche nach den "Profis" gemacht, was das Alleinsein betrifft. Und ist im Kloster St. Lambrecht gelandet, wo Regisseurin Waltraud Paschinger sich der Spiritualität der Lambrechter Mönche angenähert hat. Herausgekommen ist eine halbstündige, bedächtige und tiefgründige Dokumentation unter dem Titel "Gut allein sein", die am 28. April im Rahmen der Religionsreihe "kreuz und quer" ausgestrahlt wurde.