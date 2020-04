Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Insgesamt werden in der Statistik in den Bezirken Murtal und Murau 36 Corona-Fälle ausgewiesen. Davon sind zehn Patientinnen und Patienten schon wieder genesen.

Im Murtal bleiben die Zahlen stabil © Michaela Egger

Seit rund einer Woche gibt es in der Region keine neuen bekannten Corona-Fälle mehr. „Absonderungsbescheide werden aber nach wie vor ausgestellt“, so der Murauer Bezirkshauptmann Florian Waldner. Wobei mittlerweile mehr Menschen aus der als in die Quarantäne kommen. Insgesamt weist die Statistik für den Bezirk Murau fünf Corona-Patienten aus (Stand 10. April, 15 Uhr). Eine Patientin ist allerdings schon wieder genesen.