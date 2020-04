Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am 3. Dezember 2019 war in einem Knittelfelder Lokal wie berichtet ein Brand ausgebrochen. Nun hat der Betreiber gestanden, das Feuer selbst gelegt zu haben.

© Thomas Zeiler

Zu einem Brandeinsatz rückten Feuerwehren aus Knittelfeld und Apfelberg am 3. Dezember aus. In einem Lokal im Stadtgebiet von Knittelfeld war ein Brand ausgebrochen (wir berichteten). Das Feuer konnte durch das Eingreifen der Floriani zwar rasch gelöscht werden, die Räumlichkeiten des Lokals sowie das Inventar wurden jedoch schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden belief sich auf etwa 70.000 Euro.