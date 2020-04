Facebook

In der Freiheitsallee in Knittelfeld wurden von der Stadtgemeinde Blumen verschenkt. Die aufgrund der Corona-Pandemie notwendigen Sicherheitsabstände wurden dabei nicht immer eingehalten © KK

Es sollte eine nette Geste in schwierigen Zeiten sein: Die Stadtgemeinde Knittelfeld verschenkte am Freitag rund 2000 Stiefmütterchen an die Bevölkerung. Die in der Stadtgärtnerei gezüchteten Blumen konnten aufgrund des eingeschränkten "Corona-Betriebs" nicht von den Gemeindemitarbeitern gepflanzt werden. "Und bevor wir sie wegwerfen, wollten wir lieber den Knittelfeldern eine Freude machen", erklärt Bürgermeister Harald Bergmann (SPÖ).