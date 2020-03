Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Drei neue bestätigte Erkrankungen übers Wochenende, ein vierter Fall kam Montagfrüh dazu. Keine neuen Fälle in Murau.

Einiges zu tun hatten die zuständigen Beamten der Bezirkshauptmannschaft Murtal am Wochenende. Drei bestätigte Corona-Fälle kamen am Samstag und Sonntag dazu, ein vierter Montagfrüh. "Die Fälle verteilen sich quer durch den Bezirk", so Bezirkshauptmann-Stellvertreter Peter Plöbst. Näheres gibt die Behörde nicht bekannt - aus Datenschutzgründen, zum Schutz der Betroffenen und um keine Panik zu verbreiten.