Für ihr Video bekommen die Neos viel Zuspruch © Screenshot Facebook

"Wir haben gerade viel Zeit", schmunzelt Neos-Landtagsabgeordneter Robert Reif. Aufgrund der Corona-Krise sind so gut wie alle Veranstaltungen und Sitzungen abgesagt. Diese freie Zeit will Reif nun sinnvoll nützen - und bietet gemeinsam mit seinen Parteikollegen aus dem Pölstal einen "Einkaufs-Service" an. Das Angebot richtet sich an Risikogruppen ebenso wie an Menschen unter Quarantäne. "Wir bieten den Einkauf von Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Medikamente", so Reif.