Die bestehende Sporthalle in Judenburg soll um eine Boulderhalle vergrößert werden. Die voraussichtliche Investitionssumme liegt bei 2,5 Millionen Euro. Am 26. März wird das Thema im Gemeinderat behandelt.

Einen Boulderbereich gibt es bereits in der Kletterhalle © Tourismus Murtal

Die Sporthalle im Judenburger Ortsteil Strettweg soll kräftig erweitert werden. Am 26. März steht dazu in der Sitzung des Gemeinderats ein Grundsatzbeschluss auf der Tagesordnung. Konkret soll sich zum bestehenden Tennis- und Kletterbereich eine zusätzliche Boulderhalle dazugesellen. "Der Zubau ist auf der Westseite geplant", so Bürgermeister Hannes Dolleschall.