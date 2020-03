Motorsägen aus Garagen hatten die unbekannten Täter schon gestohlen. Sie wollten auch in ein Haus einbrechen, wurden aber vermutlich von Hunden abgeschreckt.

St. Peter am Kammersberg

Hunde dürften die Täter abgeschreckt haben (sujet) © Antje Lindert-Rottke - Fotolia

Bislang unbekannte Täter stahlen im Gemeindegebiet von St. Peter am Kammersberg aus zwei unverschlossenen Garagen beziehungsweise Carports insgesamt drei gebrauchte Motorsägen. Die Diebstähle ereigneten sich Anfang März.



Die vermutlich gleichen Täter wollten auch in ein an ein Carport angrenzendes Wohnhaus einzubrechen, die Hunde im Haus dürften sie aber von ihrem Vorhaben abgehalten haben. Weitere Einbruchsversuche folgten nicht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.