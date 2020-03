Facebook

Mandl, Reichhold, Dolleschall und Wicher © Michaela Egger

Aus unserer Region: So nennt sich eine bestehende Plattform von mehreren steirischen Gemeinden, auf der man regionale Lebensmittel, Waren oder Dienstleistungen finden kann. Seit einiger Zeit präsentieren sich dort Klein- und Einzelunternehmer aus der Region: Beteiligt haben sich seit Herbst auch die Gemeinden Judenburg, Fohnsdorf, Zeltweg, Spielberg und Mühlen.



Im März zogen die Beteiligten Zwischenbilanz und gaben Ausblick auf weiterführende Maßnahmen. "Rund 70 regionale Betriebe haben sich bis jetzt daran beteiligt", so Projektkoordinator Gerolf Wicher von der Agentur „GW24 Kommunikationsberatung". Das Projekt soll kontinuierlich wachsen.



"Wichtig ist, die Wertschöpfung in der Region zu halten und kleinen Betrieben eine Plattform zu bieten", so Zeltwegs Bürgermeister Günter Reichhold. Von "Bewusstsein für Regionalität" und der "regionalen Angebotsvielfalt" spricht Judenburgs Stadtoberhaupt Hannes Dolleschall.