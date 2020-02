Facebook

Die Kälte war den Menschen bei der Angelobung deutlich anzusehen © Walter Schindler

Graue Landschaft, dicke Schneeflocken und Menschen, denen deutlich ins Gesicht geschrieben ist: Es ist eisig kalt. Bei der Angelobung von 231 Rekruten in Zeltweg zeigte der bisher milde Winter noch einmal seine strenge Seite.



Streng wird es auch für die Präsenzdiener zugehen. Es gilt klare Regeln einzuhalten. Außenstehende erfahren etwa im Internet vonseiten des Bundesheers über den Grundwehrdienst: „Ein typischer Tagesablauf beginnt mit der Tagwache: Um 6 Uhr, also eineinhalb Stunden vor Dienstbeginn, wird ,Taaagwaaachee!’ ausgerufen. Dann heißt es raus aus den Federn, waschen, anziehen und frühstücken. Danach stehen noch der Reinigungsdienst und die Dienstvorbereitung auf dem Programm.“



Das Wetter hält sich nicht an Regeln. Der meteorologische Frühling steht dennoch vor der Tür: neue Lage, einen Tag.