Platten, nicht nur goldene, sind ihr Leben: Claudia und Christian Weindl vom Rarecs-Plattenladen in Judenburg © Uwe Söllradl

"Egal, ob jemand den singenen Pfarrer Brei hören will oder Heavy Metal aus Argentinien. Ich treibe für alle Musikfans auf, was sie wollen", verspricht Christian Weindl. Und so mancher, der den feinen Plattenladen in der Innenstadt von Judenburg schon aufgesucht hat, wird es bestätigen: Weindl hat den Wunsch-Tonträger entweder lagernd oder er recherchiert so lange, bis er ihn irgendwo auf der Welt aufgestöbert hat. Wobei die Chance, gleich im Plattenladen fündig zu werden, gar nicht so klein ist, denn es sind Zig-Tausende Tonträger lagernd. "Rarecs" hat Christian Weindl sein Geschäft in der Burggasse 3 genannt. Ein Kunstwort, zusammengesetzt aus "rare Records", also seltene Platten.