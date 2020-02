Facebook

Bürger entscheidet mit seinem Kreuz, ob er neue Listen im Gemeinderat sehen will © edK - Fotolia

Seit einigen Tagen steht fest, welche Listen bei der bevorstehenden Gemeinderatswahl um Mandate kämpfen. Während mancherorts – wie in St. Lambrecht oder Seckau – nur zwei Parteien zur Wahl stehen, gehen in anderen Gemeinden wie Zeltweg gleich acht Listen an den Start.



In Neumarkt, Teufenbach-Katsch, Hohentauern und Zeltweg haben sich aus unterschiedlichen Motiven Bürger entschlossen, eine Liste zu gründen. Der Wähler wird entscheiden, ob er diese auch im Gemeinderat sehen will.



„Zukunft Neues Neumarkt“, „Pirker, Stocker & Team“, Liste Moscher...für Hohentauern“ und „Zeltweger für Zeltweg“ nennen sich die Listen, die bei dieser Wahl erstmals in Erscheinung treten. Dass eine davon eine Chance hat, den Bürgermeister zu stellen, ist unwahrscheinlich.



Eine Chance können derartige Listen aber immer haben: dass sie bei der Wahl des Bürgermeisters das Zünglein an der Waage sind.