Mitten in der Fastenzeit wird gewählt © Gina Sanders - stock.adobe.com (Erwin Wodicka)

Gaudee, Bla bla, Kohlee: Von diesen und anderen Faschingsrufen wurden Freunde der fünften Jahreszeit in den vergangenen Tagen und Wochen begleitet. Heute, 25. Februar, erreicht der Fasching seinen Höhepunkt: „Zum Glück ist es bald vorbei“ freuen sich die einen, während andere noch einmal ordentlich aufs narrische Gas steigen.



In Knittelfeld lädt man zum großen Umzug, auch in vielen anderen Orten wird der Fasching noch einmal kräftig zelebriert.



Das Ende der Konfetti- und Krapfenzeit bedeutet auch, dass die Fastenzeit unmittelbar bevorsteht. Mittendrin – zwischen Aschermittwoch und den Ostern – stehen am 22. März Gemeinderatswahlen am Programm.



Die Parteien bringen ihre Botschaften bereits eifrig an die Frau und an den Mann. Die meisten Bürger können (unabhängig von der Fastenzeit) auf übertriebenen Wahlkampf mit Sicherheit gut verzichten. Und es bleibt zu hoffen, dass der Wahlkampf da oder dort nicht in närrisches Treiben ausartet.