Vor allem im oberen Murtal herrscht ein eklatanter Mangel an Lawinensuchhunden. Im Ernstfall retten die Vierbeiner Leben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei einem Lawinenabgang kann dieser Anblick Leben retten – ein Lawinensuchhund und sein Hundeführer haben einen Vermissten lokalisiert © Bergrettung

Eine feuchte Schnauze, ein freudiges Hecheln, ein lautes Bellen: Bei einem Lawinenabgang ist dieser Anblick wohl der beste, der sich einem Verschütteten bieten kann. Suchhunde sind im Ernstfall die ersten, die sich am Berg in Gefahrengebiete vorwagen. Mit ihrer feinen Schnauze können die Tiere den menschlichen Geruch auch mehrere Meter unter der Schneedecke wahrnehmen – und retten so Leben, wenn jede Sekunde entscheidend ist.