Prognose für die Region"Die Ferien starten mit warmen Temperaturen"

In der Region, am Foto ist Judenburg zu sehen, ist in den Ferien mit freundlichem Wetter zu rechnen © Michaela Egger

"Die Ferien starten mit warmen Temperaturen", weiß Philipp Raffler von der Wetterwarte am Fliegerhorst Zeltweg. Samstag und Sonntag versprechen in den Bezirken Murtal und Murau freundlich zu werden, am Montag soll eine Front daherkommen, die für Abkühlung in der Höhe sorgen wird. Dies betrifft aber eher die nördlichen Regionen: "Der Süden ist begünstigt." Eine exakte Prognose nach Dienstag und Mittwoch sei freilich nicht möglich.



Grundsätzlich kann man in der Region in den diesjährigen Semesterferien tagsüber mit Plus-Temperaturen rechnen, Niederschlag wird - zumindest in den nächsten Tagen - voraussichtlich weitgehend ausbleiben.