Julia, 37100 Verona, Italien: Wer an diese Adresse einen Brief über die Liebe schreibt, bekommt garantiert eine Antwort: Andrea Seidl aus Oberwölz erhielt nicht nur eine Antwort, ihr Brief wurde auch in einem Buch veröffentlicht.

Valentinstag 2018: Andrea und Florian Seidl in Verona © KK

Briefe an Julia: Viele Menschen kennen den Liebesfilm, in dem eine junge amerikanische Journalistin in Verona auf das „Ufficio di Giulietta“ stößt, in dem Frauen handschriftlich Briefe beantworten, die an Julia adressiert worden sind. Es ist einer der Lieblingsfilme von Andrea Seidl, was der Oberwölzerin lange aber nicht bewusst gewesen ist: In Verona, in dem Skakespeares "Romeo und Julia" spielt, landen tatsächlich jährlich Tausende Briefe für Julia, die "Julias Sekretärinnen" beantworten. Nun gut, es ist auch der eine oder andere Sekretär dabei, das spielt aber keine Rolle: Liebesangelegenheiten werden in Verona ernst genommen.