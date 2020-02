Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© MAK - Fotolia

Auf der L 502 (St. Lambrechter Straße) kam es am Mittwoch, dem 12. Februar, um kurz nach 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Neumarkterin geriet in ihrer Heimatgemeinde - vermutlich, weil sie von der Sonne geblendet wurde - auf die Gegenfahrbahn und stürzte in Folge mit dem Fahrzeug in den Straßengraben.