Das Fahrzeug der Geistlichen wurde seitlich schwer beschädigt © BFV Mu/Horn

Zwei Geistliche - ein Lenker und ein Beifahrer - waren am Dienstagnachmittag nach einem Besuch in Niederwölz mit einem Pkw auf der Glattjoch Straße (B75) unterwegs und bogen von dieser nach links auf die Murtal Straße (B96) in Richtung Scheifling ein. Der ortsfremde Lenker dürfte dabei laut ersten Erkenntnissen mit verhältnismäßig geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, was einen ebenfalls in Richtung Scheifling fahrenden Arzt veranlasste, auf den linken Fahrstreifen auszuweichen.