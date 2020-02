In der Greimhalle in St. Peter am Kammersberg wurde zur Faschingssitzung des Faschingsvereins St. Peter geladen.

Mädchengarde tanzte am Ende der Sitzung in Tracht © Anita Galler

Für Stimmung sorgte am 8. Februar der Faschingsverein St. Peter bei seiner Faschingssitzung. Thema war "Flug 8843 Hob's Zeit", schon der Check-in beim Ankommen der Besucher erheiterte.



Themen gab es genug, Ereignisse der letzten beiden Jahre wurden humoristisch dargestellt. Viel Applaus galt allen Akteuren - insbesondere Doris Auer und Gertraud Kreis, die alles bestens vorbereitet hatten.



Viel Temperament zeigte die Mädchengarde bei ihren Auftritten am Beginn und am Ende. Nicht zu übersehen war auch, dass in einigen Wochen Gemeinderatswahlen stattfinden, so erfuhr Bürgermeister Herbert Göglburger von welchen Richtungen Gegenwind auf ihn zukommen könnte.



Auf der Flugreise mit dabei waren unter anderem "Queen Elisabeth II", Rechtsanwalt Günter Novak-Kaiser oder die vielseitig aktive Reporterin Anita Galler.