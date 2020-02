Die in den 70er-Jahren erbaute Schule muss dringend renoviert werden, am Montag (10. Februar) wurden die Pläne präsentiert. Auch für den verhinderten Kindergarten-Neubau könnte es bald gute Nachrichten geben.

So soll die Schule ab Herbst ausschauen © Sarah Ruckhofer

In die Jahre gekommen ist die Volksschule Maßweg in Spielberg: 1974 eröffnet, entspricht der dreigeschossige Bau heute nicht mehr den Lern- und Lehrerfordernissen der Zeit. "Wir haben das große Glück, eine Zuzugsgemeinde und begehrte Wohngemeinde zu sein", betont Bürgermeister Manfred Lenger. In den kommenden Jahren will Spielberg daher alle Bildungseinrichtungen in der Gemeinde attraktivieren.