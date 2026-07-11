Fans deutscher TV-Produktionen kennen Karin Thaler aus erfolgreichen Serien wie „Rosenheim Cops“, „Schwarzwaldklinik“, „Derrick“ oder „Bergdoktor“. Bislang in der Öffentlichkeit unbekannt war das schwierige Verhältnis der heute 60-Jährigen zu ihrer suchtkranken Mutter, die hohe Schulden anhäufte, Geld an ihrer Arbeitsstelle unterschlug, einen Supermarkt erpresste und sogar eine Freiheitsstrafe ausfasste.

Im Detail nachlesen lässt sich all dies in Thalers Biographie „Stark, weil ich stark sein musste“. Darin beschreibt die erfolgreiche Serienschauspielerin unter anderem, wie sie bereits in den 1990er-Jahren die Bürgschaft für die Spielschulden übernommen hatte, trotz lukrativer Rollen deshalb zeitweise selbst in Armut lebte und über Jahrzehnte hinweg ein schmerzhaftes Doppelleben zwischen ihrer Karriere und den tragischen Umständen im Privaten führen musste.

Schreiben als Selbsttherapie

Ihr Buch sei aber nicht als Abrechnung mit ihrer 2022 an Krebs verstorbenen Mutter zu verstehen. Viel mehr gehe es darin um Aufarbeitung, wie die Autorin betont. Denn nachdem, was Thaler „durchgemacht und mitgemacht“ hat, sei das Schreiben wie eine Therapie gewesen – vor allem, weil ihr eine Frage an sie selbst nicht aus dem Kopf gegangen war: „Warum hast du das alles zugelassen?“ Gegenüber dem ZDF erklärte die „Rosenheim Cops“-Darstellerin unlängst, keinen Groll mehr zu hegen: „Tatsächlich habe ich meine Mama mein ganzes Leben lang mehr geliebt als alles andere und alle anderen. Sie war die Liebe meines Lebens.“