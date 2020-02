"Dürfen nicht auf Grundstück"Müllansammlung direkt neben der Arena Fohnsdorf sorgt für Aufregung

Auf einem Grundstück, das an das Areal des Einkaufszentrums "Arena Fohnsdorf" angrenzt, haben sich große Mengen an Müll angesammelt. Weder Gemeinde noch Arena-Geschäftsführung fühlen sich für die Reinigung zuständig.

So sah es am 10. Februar auf dem Grundstück in Fohnsdorf aus © Raphael Ofner

Es ist ein wahres Sammelsurium an weggeworfenen Gegenständen und Verpackungsmaterialien: Bierdosen, gebrauchte Handschuhe, Seifenspender, Zigarettenpackungen und sogar volle Müllsäcke sowie ein kleines Autoteil sind derzeit in direkter Nähe zur Arena Fohnsdorf zu finden - und zwar keineswegs fachgerecht entsorgt, sondern in der Natur verstreut.