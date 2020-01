Behörde und Land Steiermark prüften das umstrittene Testschießen in St. Marein-Feistritz im Vorjahr auf Herz und Nieren. Nun liegen die Gutachten vor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hunderte Besucher verfolgten 2019 das Testschießen © Thomas Mlakar

Es ist ein neues Kapitel in der schier unendlichen Geschichte rund um das umstrittene Feuerwerks-Testschießen in St. Marein-Feistritz: Nach Jahren voller Anrainerproteste führte die Bezirkshauptmannschaft Murtal im November 2019 in Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark Messungen während der Veranstaltung durch. Kontrolliert wurden nicht nur die Einhaltung der "Schießzeiten", sondern auch Luft- und Lärmwerte.