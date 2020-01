In Stadl-Predlitz brach am Dienstagabend (14. Jänner) in einem holzverarbeitenden Betrieb ein Brand aus. 100 Einsatzkräfte standen im Löscheinsatz und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf eine Produktionshalle.

Eine Hackschnitzelanlage in Stadl-Predlitz geriet am 14. Jänner in Brand © BFV Murau

Am Dienstagabend (14. Jänner) geriet aus bisher noch ungeklärter Ursache eine Hackschnitzelanlage in der Gemeinde Stadl-Predlitz (Bezirk Murau) in Brand. Gegen 18 Uhr schlug ein Rauchmelder an, die Feuerwehr Stadl an der Mur wurde alarmiert.