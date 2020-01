Radar oder nicht?Lenker rätseln wegen Kamera-Anlage bei Knittelfeld

Eine Warnung vor einem neuen Radargerät an der S 36 kursiert in diversen Foren. Wir haben nachgefragt.

Diese Anlage auf der S 36 zwischen Knittelfeld und der Raststation St. Marein sorgt für Diskussionen unter Lenkern © Josef Fröhlich

Anfang Jänner ist die Meldung in diversen Chatgruppen und auf Facebookseiten aufgetaucht: "Achtung, neues Radar. Vor der Autobahnraststation St. Marein in Fahrtrichtung St. Michael", heißt es da etwa. Oder in der Facebook-Gruppe "Polizei Kontroll Warnungen Bezirk Murtal" schreibt ein Nutzer: "Autobahn Richtung St. Michael vor der Raststation St. Marein neuer Blitzer." In diversen Kommentaren fragen Nutzer nach, wo auf der S 36 dieses Radar genau steht. Die einen beteuern, es befinde sich kurz vor der Raststation St. Marein bei Knittelfeld, andere sind sich sicher, dass es dort kein Radar gibt.