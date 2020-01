Kleine Zeitung +

Lage verschärft sich Fohnsdorferin in Australien: "Das Leid der Tierwelt macht sprachlos"

Noch immer harrt die Fohnsdorferin Kerstin Pichler bei ihren Freunden in Australien aus - mitten in den Buschbränden. Am Samstag soll sich die Lage weiter verschärfen, Feuerwachen rund um die Uhr sind nötig.