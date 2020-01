Facebook

Freiwillige aus St. Marein-Feistritz haben ein soziales Mobilitätsprojekt ins Leben gerufen © KK

Anfang Oktober haben 15 Freiwillige in St. Marein-Feistritz ein soziales Mobilitätsprojekt ins Leben gerufen: Sie bieten seither einen kostenlosen „Taxiservice“ für ältere Gemeindebürger an (wir berichteten). Nach drei Monaten zieht Initiator Reinhard Kampel nun eine erste, durchaus positive Zwischenbilanz. Rund 70 Mal sei das Angebot bislang in Anspruch genommen worden. "Vorwiegend bringen wir die Leute zu Arzt- und Krankenhausbesuchen, einige nützen den Service aber auch, um ihre Einkäufe erledigen zu können", so Kampel.