Spielberg liegt in der Eurofighter-Einflugschneise, das wirkt sich jetzt auf ein Kindergarten-Projekt aus © Richard Purgstaller

Während viele Gemeinden in der Obersteiermark mit Abwanderung zu kämpfen haben, hat die 5500-Einwohner-Gemeinde Spielberg das gegenteilige Problem: sie wächst stark, man kommt mit dem Bauen von Wohnungen fast nicht nach. Weil auch die Zahl der Kinder steigt, plant die Stadt einen neuen Kindergarten und eine Kinderkrippe. Das von Architekt Heimo Wieser entworfene Projekt ist fertig geplant, alle Förderungen sind fixiert, in der jüngsten Gemeinderatssitzung am 12. Dezember sollten bereits Auftragsvergaben beschlossen werden. Die Kosten finden sich im Voranschlag 2020 mit 1,7 Millionen Euro wieder.