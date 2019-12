Visitendienste über die Feiertage so gut wie gar nicht besetzt. Ärztevertreter klagen über weite Anfahrtszeiten und üben Kritik am System. Versorgung ist dennoch gewährleistet.

Viele Dienste bleiben im Murtal unbesetzt (Sujet) © vectorfusionart - stock.adobe.com

Die gute Nachricht vorweg: Angst, an den Feiertagen völlig ohne Hilfe dazustehen, muss in der Steiermark niemand haben. Die Ambulanzen der Spitäler sind geöffnet, der Notarzt ist rund um die Uhr einsatzbereit. Massive Probleme bereitet allerdings die Besetzung der Visitendienste der Ärzte: Im April 2019 wurde das neue System mit dem Gesundheitstelefon 1450 und einem Ärzte-Notdienst eingeführt. Grundsätzlich hat sich der "Bereitschaftsdienst Neu" gut etabliert, speziell an den Feiertagen stößt das System aber in vielen Regionen an seine Grenzen. Visitendienste können kaum besetzt werden, besonders betroffen ist neben dem Raum Liezen, Weiz, Hartberg, Fürstenfeld und Feldbach das Murtal.